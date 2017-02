Quer dar de vidente no Twitter? Veja como

Com a postagem abaixo, a conta de Twitter @beyoncefan666 repercutiu na internet por ter anunciado com alguma precisão, em julho de 2016, a gravidez da cantora Beyoncé –que foi anunciada só nesta semana com direito a recorde no Instagram.

Okay so Beyoncé is gonna announce a pregnancy in February(2017) — . (@beyoncefan666) 22 de julho de 2016

Não só isso. No mesmo mês de julho de 2016, antecipou a vitória de Donald Trump nas eleições –que só ocorreu em novembro– e o nervosismo dos EUA sob sua presidência…

hello from the future👋🏽 just to let you know america is currently crashing and burning under trumps leadership — . (@beyoncefan666) 24 de julho de 2016

… além de antever o anúncio de Lady Gaga como atração da final do Super Bowl. O anúncio oficial ocorreu em 29 de setembro, quatro dias depois do tuíte, e o show será neste domingo (5).

Not long until NFL announce that Lady Gaga will be performing at the Super Bowl — . (@beyoncefan666) 25 de setembro de 2016

Diferentemente do Facebook, no Twitter não é possível editar o texto das postagens. Como essa pessoa fez isso, então?

O jornal britânico ''Guardian'' matou a charada: basta o dono do perfil ter criado no ano passado um monte de previsões aleatórias para o mesmo fato –como, por exemplo, ter chutado outros artistas para o Super Bowl além de Gaga– e colocado todo o perfil em modo privado.

Quando os fatos acontecem, você torna o perfil público, apaga as postagens com as previsões erradas e deixa apenas as corretas. Aí é só dar um jeito de os internautas descobrirem e viralizarem tudo.

Isso é facilmente percebível quando clicamos em cada post: todas as reações visíveis dos demais usuários ao post –respostas e compartilhamentos– foram a partir de quarta-feira, data do anúncio. O fato de a conta ter apenas 22 postagens até o momento –e quase todos datadas em um intervalo de poucos meses– também é suspeito.

Tentativas de prever o futuro no Twitter já rolam há algum tempo. Veja por exemplo o truque de um usuário que adivinhou o resultado da final da Copa do Mundo de 2014, com estratégia similar a do @beyoncefan666: postou vários resultados e ''fulano marca gol'' antes do jogo e apagou as previsões erradas depois. E o usuário abaixo descobriu a farsa.