Celular da Samsung de 2014 grava sua (suposta) queda do céu; assista

O Galaxy S5 foi um celular top de linha lançado pela Samsung em 2014 e que na época recebeu boas críticas por seu processador quad-core que atingia até 2,5 GHz de velocidade (isso é rápido até hoje), além dos 2 GB de RAM e câmera de 16 MP. Mas agora sabemos que ele também aguenta cair de um avião.

No vídeo abaixo, postado no domingo (13), vemos um Galaxy S5 cair de um avião de pequeno porte enquanto a câmera continua a filmar. Com a turbulência, o aparelho escapa da mão de seu dono, Blake Henderson, e cai por uma boa altura (nos comentários fala-se em 1.000 pés, ou 304 metros) por alguns segundos até parar em um gramado.

Após alguns minutos abandonado, o celular é achado por dois homens que começam um diálogo do tipo ''Esse celular é seu?'' Não, o meu tá no bolso''. Como o vídeo foi postado na íntegra no YouTube por Robert Ryan, sobrinho de Henderson, entendemos que o celular foi devolvido ao seu dono.

É claro que há a chance disso ser um golpe publicitário da Samsung, mas que o resultado ficou legal, ficou. Ainda mais considerando que smartphones via de regra não são famosos por sua alta resistência.